Bloomberg: российский экспорт нефтепродуктов снова начал увеличиваться

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Российский экспорт топлива на прошлой неделе значительно вырос, что говорит об увеличение объёмов переработки нефти.

Согласно сообщению Bloomberg, аналитики провели анализ, чтобы узнать, соблюдает ли Россия своё обещание о сокращении добычи "чёрного золота" на 500 тысяч баррелей в день. Они отмечают, что отгрузка сырой нефти сократилась из-за снижения потоков в главном порту на Балтийском море, вероятно, в связи с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. Но, несмотря на это, объёмы экспорта топлива увеличились на более чем 200 тысяч баррелей ежедневно.

Аналитики отметили, что общие потоки очищенного топлива выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Это, по их словам, свидетельствует о восстановлении после проведения сезонных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в мае. Отгрузки дизельного топлива и газойля увеличились на 36% по сравнению с маем.

Большая часть грузов продолжает отправляться к покупателям на восток от Суэцкого канала, поскольку Евросоюз перестал быть основным импортёром российского топлива после введения запрета на закупки.

Экспорт российской нефти, используемой для производства строительных пластмассовых блоков, достиг самого высокого уровня с марта и составил 484 тысячи баррелей в день. Большая часть этих поставок была направлена в Азию и на Ближний Восток.

Аналитики отмечают, что несмотря на потерю крупных рынков в США и Евросоюзе, Россия остаётся крупнейшим в мире поставщиком мазута. Ожидается, что отгрузки мазута вырастут на 17%, достигнув 795 тысяч баррелей в день в текущем месяце.