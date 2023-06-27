Трамп объяснил, под чьим контролем находится Байден на самом деле

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-лидер США Дональд Трамп рассказал, кто контролирует действующего президента страны Джо Байдена.

По мнению Трампа, Байден находится под контролем Китая.

Трамп, выступая на на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир, напомнил, что Байден не делает решительно ничего, чтобы как-то повлиять на действия Китая на Кубе.

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", — сказал Трамп.

Трамп пообещал, что если его вновь выберут президентом США в 2024 году, он выдвинет Китаю требование касательно вывоза своего шпионского и военного оборудования с Кубы в течение двух суток.