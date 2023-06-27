Экс-лидер США Дональд Трамп рассказал, кто контролирует действующего президента страны Джо Байдена.
По мнению Трампа, Байден находится под контролем Китая.
Трамп, выступая на на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир, напомнил, что Байден не делает решительно ничего, чтобы как-то повлиять на действия Китая на Кубе.
"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", — сказал Трамп.
Трамп пообещал, что если его вновь выберут президентом США в 2024 году, он выдвинет Китаю требование касательно вывоза своего шпионского и военного оборудования с Кубы в течение двух суток.
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