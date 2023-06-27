Генерал Райан дал Австралии прозвище "банановая республика" из-за недостаточной помощи ВСУ

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Отставной генерал из Австралии Мик Райан подверг критике действия правительства своей страны. По его мнению, обещанная им военная помощь Украине настолько ничтожна, что могла бы сравниться разве что с выделенной какой-нибудь маленькой "банановой республикой".

Генерал уверен, что Австралия могла бы поддержать Киев намного больше, чем собирается это сделать.

"Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия", — сказал Райан в эфире телеканала ABC.

Объявленный Австралией пакет военной помощи для Украины включает в себя 70 боевых машин разных видов, а его общая стоимость оценивается в 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США).