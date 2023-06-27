Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон согласился на вывоз чартерным рейсом российских дипломатов.
Мюллер отметил, что подобного подхода ждут и от Москвы. Дипломат подчеркнул, что США строго придерживаются принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатов и грузов.
Напомним, ранее самолёт Ил-96 из правительственного отряда вылетел в Вашингтон, чтобы забрать российских дипломатов. В МИД РФ отметили, что речь не идёт о высылке, а лишь об ограничениях на работу.
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