США согласились на вывоз российских дипломатов чартерным рейсом

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Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон согласился на вывоз чартерным рейсом российских дипломатов.

Мюллер отметил, что подобного подхода ждут и от Москвы. Дипломат подчеркнул, что США строго придерживаются принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатов и грузов.

Напомним, ранее самолёт Ил-96 из правительственного отряда вылетел в Вашингтон, чтобы забрать российских дипломатов. В МИД РФ отметили, что речь не идёт о высылке, а лишь об ограничениях на работу.