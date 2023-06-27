Глава МИД Венгрии прогнозирует проблемы в ЕС, если сокращение экономических связей с Китаем продолжится

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз будет испытывать проблемы, если продолжит сокращать экономические связи с Китаем. Об этом он сообщил во время совещания Всемирного экономического форума.

Дипломат подчеркнул, что европейских политиков не интересует развитие взаимосвязей с КНР, скорее наоборот. В Будапеште считают, что это приведёт к самоубийству европейской экономики.

Сийярто добавил, что совместное будущее Брюсселя и Пекина зависит от готовности ЕС обратиться к здравому смыслу. Китай не следует воспринимать как соперника.