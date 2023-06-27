Комитет по внешней политике и безопасности госсовета Финляндии планирует ужесточить ограничения на въезд в страну гражданам России. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Данный вопрос обсуждался во время заседания с участием президента Финляндии Саули Нийнистё. Причиной указанного решения стало якобы то, что поездки россиян могут ухудшить отношения между гражданами и поставить их под угрозу.
"Поэтому ограничения на поездки, не вызванные крайней необходимостью, нужно сохранить и ужесточить для предотвращения злоупотреблений", — отметили в правительстве.
Кроме того, финские чиновники выступили за ограничение транзита граждан России в страны Европы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".