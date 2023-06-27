В Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд в страну россиян

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Комитет по внешней политике и безопасности госсовета Финляндии планирует ужесточить ограничения на въезд в страну гражданам России. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Данный вопрос обсуждался во время заседания с участием президента Финляндии Саули Нийнистё. Причиной указанного решения стало якобы то, что поездки россиян могут ухудшить отношения между гражданами и поставить их под угрозу.

"Поэтому ограничения на поездки, не вызванные крайней необходимостью, нужно сохранить и ужесточить для предотвращения злоупотреблений", — отметили в правительстве.

Кроме того, финские чиновники выступили за ограничение транзита граждан России в страны Европы.