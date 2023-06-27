Мэр Киева Виталий Кличко получит выговор от правительства Украины

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Украинское правительство готовится объявить выговор мэру Киева Виталию Кличко. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние городских бомбоубежищ.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба кабмина в Telegram-канале "Правительственного портала".

"Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу", — сказано в сообщении.

Кличко и Попко станут не единственными, кого киевское правительство намеревается привлечь к дисциплинарной ответственности. Также этой процедуре подвергнутся главы администраций ряда районов Киева: Оболонского, Голосеевского, Соломенского, Печерского. Помимо них, дисциплинарное взыскание коснётся первых заместителей глав администраций Дарницкого и Шевченковского районов Киева.

Ранее президент страны Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной ситуацию с бомбоубежищами на Украине, и в связи с этим дал обещание снять с должности мэров ряда украинских городов, в частности, Киева.