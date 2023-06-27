Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса".
Лукашенко заявил, что только безумцы начнут обвинять его и Пунина в воровстве детей. Он подчеркнул, что эти "обвинения" — плод воображения оппозиции, которые хотят привлечь его к ответственности.
Лукашенко отметил, что организацией оздоровления и реабилитации детей из Донбасса занимается общественный деятель Алексей Талай. Президент Белоруссии рассказал, что он ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением выделить часть союзного бюджета для помощи этим детям.
"Вот так и начали их привозить. Оздоровили — они уехали. Уезжать не хотят", — подытожил Лукашенко.
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