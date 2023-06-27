Politico назвало причины провала контрнаступления ВСУ

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Работа российской авиации, минные поля и плохая погода стали причиной провала контрнаступления украинских боевиков. Об этом сообщает Politico.

Авторы издания утверждают, что вооружённые силы Украины не способны действовать на уровне сил НАТО даже после того, как прошли обучение и подготовку.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли на Ореховском направлении 259 танков и 780 бронемашин.

Глава государства отметил, что данный успех связан с высоким профессионализмом и героизмом российских военнослужащих.