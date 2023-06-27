РИА Новости: пленный медик Дейнис заявил, что реальные потери ВСУ в четыре раза больше озвучиваемых

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Попавший в плен медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис раскрыл неприятную для Киева правду о потерях украинской армии. Техники для эвакуации убитых и раненых не было, две бронированные машины исчезли, сообщил он.

"Потери там (На фронте. — Прим. ред.) больше, чем звучат в прессе. В три-четыре раза больше, чем они говорят в сводке за день, за месяц, это точно. Тем более сейчас. Мы были в обороне, и у нас не было таких потерь в нашем батальоне и взводе. А этот год вообще. Прямо чистка", — сказал Дейнис в беседе с РИА Новости.

Боец отметил, что с российской стороны обращение к пленным хорошее и никаких проблем нет. Когда бойцы попали к "Ахмату", сопротивляться уже никто не имел желания, так как командование ВСУ "пустило в расход" военнослужащих, заключил медик.