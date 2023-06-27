Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов США.
В этот пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. Это решение демонстрирует американскую поддержку Украины в обеспечении её оборонительных возможностей. Детали и конкретные виды боеприпасов, которые будут предоставлены, пока не сообщаются.
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