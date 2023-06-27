Институт геофизики сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора.
Землетрясение было зафиксировано в 9.07 (17.07 мск) на глубине 11 километров. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".