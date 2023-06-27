Институт геофизики: на северо-западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Институт геофизики сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора.

Землетрясение было зафиксировано в 9.07 (17.07 мск) на глубине 11 километров. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.