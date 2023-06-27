Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который находится у власти уже полгода, так и не получил приглашение из Белого дома посетить Соединённые Штаты. И шансы на это становятся всё более призрачными, пишет EADaily со ссылкой на портал "Вести Израиль".
Отмечается, что для организации визита в Вашингтон Нетаньяху использует все каналы. Смириться с унижением и усвоить урок, который пытается преподать ему американский лидер Джо Байден, он не может.
Автор публикации добавил, что подобного случая не было за всю историю израильско-американских отношений.
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