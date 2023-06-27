Мобилизационный и гражданский ресурс киевского режима стремительно тает. Об этом рассказал вернувшийся с территории воюющей Украины польский демограф Ариэль Драбинский, пишет EADaily.
Эксперт считает, что "Украина умирает". И это вскоре может привести к ослаблению или даже краху государства. По мнению демографа, затянуть военные действия в интересах Кремля, чтобы максимально "обезлюдить эту страну".
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