Польский демограф: военный конфликт грозит обезлюдением и распадом Украины

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Мобилизационный и гражданский ресурс киевского режима стремительно тает. Об этом рассказал вернувшийся с территории воюющей Украины польский демограф Ариэль Драбинский, пишет EADaily.

Эксперт считает, что "Украина умирает". И это вскоре может привести к ослаблению или даже краху государства. По мнению демографа, затянуть военные действия в интересах Кремля, чтобы максимально "обезлюдить эту страну".

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