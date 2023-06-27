Временный поверенный в делах Израиля в РФ вызван в МИД России

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Израиля в РФ Ронена Крауса после заявлений посла еврейского государства на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дипломату заявили о важности усилий против попыток обелить нацизм. Ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил о невозможности остановить в стране процесс обеления пособников нацистов.

Слова Бродского подверглись резкой критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она посоветовала дипломату помнить о трагедии Холокоста не только потому, что она произошла, но и для того, чтобы она больше никогда не повторилась.