Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Израиля в РФ Ронена Крауса после заявлений посла еврейского государства на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дипломату заявили о важности усилий против попыток обелить нацизм. Ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил о невозможности остановить в стране процесс обеления пособников нацистов.
Слова Бродского подверглись резкой критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она посоветовала дипломату помнить о трагедии Холокоста не только потому, что она произошла, но и для того, чтобы она больше никогда не повторилась.
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