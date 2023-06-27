Американский актёр Николас Костер, известный по своей роли Лайонела Локриджа в культовом для российского зрителя телесериале "Санта-Барбара", скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает издание The Mirror.
Артист британского происхождения, как отметила его дочь в комментарии изданию, ушёл из жизни в одной из больниц штата Флорида.
Другой актёр сериала Адольфо Мартинес, исполнявший роль Круза Кастильо, заявил, что для него было честью работать с Костером.
Напомним, Николас Костер родился в Лондоне, детство провёл в США. Изучал актёрское мастерство в британской Королевской академии драматического искусства. Выступал на Бродвее.
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