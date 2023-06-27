Дуда обеспокоился пребыванием ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение на территории Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер" — это негативный сигнал для Варшавы. Об этом он сообщил во время брифинга перед вылетом на встречу лидеров некоторых стран НАТО в Гааге.

Дуда отметил, что наблюдает за тем, как бойцы ЧВК перемещаются на территорию указанного государства.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территорию страны завезена большая часть ядерного оружия. Бойцы группы "Вагнер" не будут заниматься его охраной.

Белорусский лидер также подчеркнул, что считает очень важным тот факт, что между участниками "вооружённого мятежа" и российскими военными не произошло серьёзных столкновений.