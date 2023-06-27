Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на один год. Об этом сообщает Euractiv.
Вероятно, мандат генсека будет продлён во время заседания, запланированного на среду, 28 июня. Это связано с тем, что в альянсе нет единого мнения о преемнике Столтенберга.
Тем не менее, по данным издания, на пост нового руководителя НАТО рассматриваются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Испании Педро Санчес.
Однако, по мнению издания, не последнюю роль играет ситуация на Украине. В этой связи смена руководителя организации представляется нежелательной.
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