Роскошные отели на побережье Турции: вот как "азовцы"* Волына и Редис сражаются за Украину

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Автор dikGAZETE Ильбер Васфи Сель рассказал, как командиры полка "Азов"* живут в Турции.

По словам автора статьи, Сергей Волынский и Денис Прокопенко, более известных под позывными "Волына" и "Редис", наслаждаются роскошной жизнью в пятизвездочных отелях Турции. Сель поражён тем, что все расходы покрываются за счёт украинского государственного бюджета. В своей статье он поднимает вопросы о справедливости и эффективности использования государственных средств.

Ежедневные столкновения и потери среди ВСУ приводят к нестабильности и требуют значительных ресурсов для обеспечения национальной безопасности. В таком контексте использование государственных средств на командиров полка "Азов"* кажется Селю неправильным.

Посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к Министерству иностранных дел Украины с проблемой финансового обеспечения бывших бойцов полка "Азов"*. Согласно опубликованному письму, посольство просит увеличить суточное содержание и расходы на проживание. Сейчас "азовцы"* получают ежедневно по 62 доллара на личные расходы и 120 долларов на аренду жилья. Боднар же просить увеличить эти суммы ровно в четыре раза.

Автор отмечает, что на эти деньги можно не только жить в роскошных отелях на побережье Турции, но даже иметь личного водителя.

"Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бойцы "Азова"*, находящиеся в Турции, рвутся в бой. Однако, очевидно, это, мягко говоря, не так. Те, кто должен защищать свою страну, будут нежиться в роскошных пятизвездочных отелях Турции", — написал турецкий обозреватель.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ