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Орбан назвал несерьёзным предложение Еврокомиссии о выделении Украине ещё 50 миллиардов долларов

0:57
Мир

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал инициативу Европейской комиссии о повышении бюджета Евросоюза с целью выделения из его средств 50 миллиардов евро на нужды киевского режима.

Орбан акцентировал внимание на том, что неизвестно, куда ушли ранее полученные Украиной деньги, пишет РИА Новости.

Напомним, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила недавно с заявлением о пересмотре многолетнего бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы. Она выразила мнение о том, что он должен быть повышен на 66 миллиардов евро с целью оказания помощи Киеву.

Из этой суммы 50 миллиардов в качестве кредитов и грантов должны быть предусмотрены на указанный период времени для финансовой поддержки Украины, резюмировала фон дер Ляйен.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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