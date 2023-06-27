Sohu: Зеленский растерял весь оптимизм, узнав о трёх последствиях контрнаступления ВСУ

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Авторы китайского издания Sohu пишут, что президент Украины Владимир Зеленский растерял весь оптимизм, узнав о трёх последствиях контрнаступления ВСУ. Отмечается, что Зеленский и его окружение стали беспокоиться из-за ситуации, в которую попала украинская армия.

Во-первых, контрнаступление ВСУ застряло с самого начала. Это удивило как Киев, так и Запад, поскольку наступление преподносилось как решительный победоносный удар, способный нанести России серьёзный ущерб. Зеленский, по мнению аналитиков, понял, что излишняя самоуверенность сыграла на руку Москве.

Второе последствие связано с тем, что фронт на Запорожском направлении оказался заминирован и не так прост для наступления, как предполагалось. Украине потребуется большое количество техники и войск, которых у них становится всё меньше.

Третье последствие заключается в том, что после контрнаступления Украина останется без бронетехники и артиллерии. Оборонно-промышленный комплекс страны практически прекратил своё существование, и новое вооружение поступает только от стран Запада, которые не удовлетворены текущими результатами ВСУ. Возможно, военная помощь со стороны НАТО будет сокращаться или полностью прекратится. В таком случае ВСУ останется без средств для ведения боевых действий, и Зеленский, по мнению экспертов, будет вынужден принять все условия России на переговорах.