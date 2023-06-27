Песков отказался комментировать информацию о контактах России и США во время "мятежа"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, что у Москвы и Вашингтона были контакты во время попытки "мятежа".

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что представители Госдепартамента США созванивались с российскими коллегами, заявив о своей непричастности к "мятежу", а также попросили обеспечить безопасность посольства в Москве.

"Мне нечего сказать. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", — отметил представитель президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецслужбы приступили к проверки причастности Запада к "вооружённому мятежу".