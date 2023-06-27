В Соединённых Штатах из ныне живущих экс-президентов лишь Дональд Трамп не является потомком рабовладельцев. Об этом сообщает Reuters.
Согласно исследованию, прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются по меньшей мере 100 членов конгресса. Среди демократов их 8%, а среди республиканцев — 28%.
В эту группу входят такие известные сенаторы-республиканцы как Митч Макконнелл и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Элизабет Уоррен.
Президент США Джо Байден, а также ныне живущие экс-президенты Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама имеют предков-рабовладельцев. Исключением является Дональд Трамп.
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