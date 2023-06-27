Foreign Policy: Россия удивляет Запад экономической стойкостью, а секрет успеха вызывает недовольство США

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Экономическая стойкость России удивляет Запад и вызывает недовольство у США тем, что сумела успешно противостоять санкциям. Об этом пишет Foreign Policy.

В ответ на ограничения Россия осуществила диверсификацию своих поставок нефти и газа на новые рынки, такие как Китай, Индия, Турция, Африка и Пакистан. Это позволило российской экономике минимизировать негативные последствия санкций. В 2022 году ВВП России сократился всего на 2,1%, тогда как доходы от нефти и газа увеличились на 28%, достигнув почти 37 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что успех России объясняется не только принятыми экономическими мерами, но и активными дипломатическими усилиями, направленными на то, чтобы независимые государства сохраняли свой нейтралитет. Москва стремится к многополярности в мировой политике, что противоречит стремлениям США и Запада контролировать и диктовать правила международных отношений.

Кроме того, успешное сопротивление России санкциям отражается не только в её экономической стабильности, но и в оборонной сфере. Провал контрнаступления украинских сил, несмотря на поддержку со стороны США и НАТО, свидетельствует о том, что Москва смогла сохранить свои доходы и не сократила расходы на оборону.