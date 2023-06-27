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Эксперт Джаралла: армия Украины на грани краха, поэтому Запад рассуждает о переговорах в июле

2:12
Мир

Надежды Запада на успешное контрнаступление Украины, которое позволило бы Киеву диктовать свои условия, полностью провалились. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, оценивая в интервью Pravda.Ru возможность начала официальных переговоров по урегулированию украинского конфликта уже в июле 2023 года.

По его словам, сейчас западные лидеры пытаются хотя бы эмоционально привлечь на свою сторону Бразилию, Индию и страны Африки, которые выступают с различными инициативами по завершению боестолкновений на Украине. Как пояснил специалист, в результате неудачных атак ВСУ был нанесён серьёзный удар по имиджу коллективного Запада. Он считает, что Европа и США стремятся к урегулированию конфликта до конца года.

"Переговоры в следующем месяце вполне возможны на фоне успешной обороны российской армии и провала наступления ВСУ. Вооружённые силы РФ обороняются, но не наступают, поэтому перелома ситуации не происходит. США осознают, что состояние украинской армии фактически на грани краха. В связи с этим и существует предположение, что российская сторона может согласиться на переговоры, если ей предложат. Тем более в РФ на всех уровнях власти говорят о том, что Москва открыта к диалогу", — сказал Джаралла.

Он добавил, что при посредничестве Бразилии, Индии и других стран могут появиться основания для переговорного процесса. При этом эксперт подчеркнул: итоговое соглашение должно быть выгодным для России. Джаралла допустил, что Вашингтон рассматривает возможный диалог в качестве промежуточного этапа конфликта, который позволит Украине набраться сил и попытаться продолжить противостояние.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о секретной встрече дипломатов из Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и стран Запада, в ходе которой обсуждалась возможность начала официальных переговоров по украинскому вопросу уже в следующем месяце.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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