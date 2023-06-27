Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что Украина больше не представляет собой суверенное государство. Что касается достижения мира, то оно напрямую зависит от планов Соединённых Штатов, подчеркнул политик в интервью корреспондентам немецкого издания Bild.
"У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем, — заявил Орбан. — Если американцы решат, что хотят мира, будет мир".
Руководитель правительства Венгрии также акцентировал внимание на том, что Будапешт выступает за прекращение огня и установления мира на Украине.
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