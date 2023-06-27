Лукашенко: Запад сразу воспользовался бы смутой в Белоруссии или России

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Если бы на территории Белоруссии или России возникли народные волнения, то Запад мгновенно воспользовался шатким положением двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БЕЛТА.

"Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".

Ранее лидер Белоруссии выразил мнение, что мир окажется в руинах, если допустит крушение России. Человечество останется под обломками.