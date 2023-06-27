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Женщина отказалась от алкоголя на три года и показала на Reddit перемены во внешности

1:10
Мир

Отказ от употребления спиртных напитков на три года приводит к серьёзным изменениям во внешности. Об этом рассказала пользовательница Reddit, которая обнародовала два снимка — в период алкогольной зависимости и после восстановления организма.

Комментаторы заметили, что на первой фотографии у женщины отёчное лицо и рассеянный взгляд. Они удивились, увидев второй снимок, ведь после отказа от алкоголя пользовательница сильно изменилась. У женщины улучшился цвет лица и ушли отёки.

Автор публикации подчеркнула, что стала намного счастливее, когда прекратила употреблять спиртные напитки. Как пояснила женщина, теперь у её сына есть красивая мама со второго снимка.

"Невероятная улыбка", — отметили пользователи портала.

Они также поделились своими историями отказа от употребления алкоголя и подтвердили, что общее состояние здоровья улучшается на фоне таких ограничений.

Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев предупредил о возможной остановке дыхания в случае алкогольной интоксикации.

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Алкогольная зависимость: как распознать угрозу
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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