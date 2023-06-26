Baijiahao: заявление Мацуно о России вызвало критику со стороны японцев

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие японские граждане выразили несогласие с антироссийскими заявлениями своего правительства. Об этом сообщают обозреватели китайского издания Baijiahao.

Недавно Владимир Путин подписал закон, согласно которому памятная дата 3 сентября была изменена. Ранее этот день назывался Днём окончания Второй мировой войны, но теперь он также будет наименоваться как День Победы над милитаристской Японией. Китайские аналитики отметили, что это было ответной мерой на поведение Токио.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что японская сторона отправила ноту России по дипломатическим каналам. Он обвинил Россию в возможном возникновении антияпонских и антироссийских настроений среди народов двух стран. Мацуно призвал Россию избегать эмоциональных конфронтаций и разрешить этот вопрос должным образом. После этого Япония объявила о введении дополнительных антироссийских санкций и продолжении военной помощи Украине.

Авторы Baijiahao отметили, что заявление Мацуно вызвало критику со стороны некоторых японских интернет-пользователей. Многие из них выразили мнение, что введение жёстких санкций против России и помощь Украине являются бессмысленными и только разжигают конфликт. Они также заявили, что если Япония откажется от исторического ревизионизма, то от этого дипломатия их страны только выиграет.