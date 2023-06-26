В Литве разгорелся скандал из-за заявления депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которое едва не привело к дипломатическому конфликту с Израилем.
Литовский парламентарий позволил себе крайне резкое высказывание в адрес евреев с призывами к насилию. Он считает, что "литовские евреи вместе с русскими уничтожили жителей деревни Пирчюпяй".
Ранее сообщалось, что Литва планирует мощный удар по экономике России.
После этого премьер Литвы Шимоните отметила, что Ремигиюса следует лишить места в парламенте.
Издание ФАН сообщает, что правление "Свободы и справедливости" заявило о приостановке членства Жемайтайтиса в партии.
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