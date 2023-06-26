Литовского политика Жемайтайтисе лишили членства в партии за крамольные заявления

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В Литве разгорелся скандал из-за заявления депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которое едва не привело к дипломатическому конфликту с Израилем.

Литовский парламентарий позволил себе крайне резкое высказывание в адрес евреев с призывами к насилию. Он считает, что "литовские евреи вместе с русскими уничтожили жителей деревни Пирчюпяй".

Ранее сообщалось, что Литва планирует мощный удар по экономике России.

После этого премьер Литвы Шимоните отметила, что Ремигиюса следует лишить места в парламенте.

Издание ФАН сообщает, что правление "Свободы и справедливости" заявило о приостановке членства Жемайтайтиса в партии.

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