Пресс-служба президента Белоруссии анонсировала экстренное обращение Александра Лукашенко к народу.

Лукашенко выступит с заявлениями параллельно с выступлением российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о готовящемся выступлении Владимира Путина с рядом важных заявлений.

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