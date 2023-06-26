Пресс-служба президента Белоруссии анонсировала экстренное обращение Александра Лукашенко к народу.
Лукашенко выступит с заявлениями параллельно с выступлением российского лидера.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о готовящемся выступлении Владимира Путина с рядом важных заявлений.
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Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны