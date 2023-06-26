Латвия перекрыла приём заявлений на выдачу россиянам виз всех типов

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Граждане России не смогут получить визы любого типа, чтобы попасть на территорию Латвии. МИД страны сделало официальное заявление.

"В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили приём всех видов визовых заявлений от граждан России".

Однако те визы, которые были поданы до 26 июня, подлежат рассмотрению.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов выразил мнение, что на данный момент многие зарубежные страны специально выдвигают невыполнимые условия для получения разрешения на въезд, чтобы россияне не смогли перейти западную черту.