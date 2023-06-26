Премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Цян посетил Германию и выступил с важной речью о санкциях. Об этом сообщает Sohu.
В своей речи он подчеркнул необходимость изменения взгляда на международную экономическую и политическую ситуацию. Ли Цян выразил уверенность в том, что сотрудничество является ключевым фактором для снижения рисков и зависимости от других стран.
После речи китайского премьера Германия одобрила покупку доли в контейнерном терминале Гамбурга китайской компанией COSCO Shipping Ports Limited. Эта сделка откладывалась два года, и США запугивали Германию "китайской угрозой" и отговаривали от неё. Однако отмена санкций против России пока не обсуждается.
Речь Ли Цяна, по мнению авторов статьи, заставила задуматься о том, что ограничения и экономические наказания лишь усугубляют ситуацию, а не помогают её решению. Возможно, Германия в будущем будет применять такой подход и в отношении России, отказываясь от санкций в пользу сотрудничества.
Тем не менее, некоторые чиновники в Китае засомневались в необходимости сделки с Германией из-за опасений, что Запад может обращаться с китайскими активами так же, как с российскими. Возникли сомнения в надёжности Берлина в качестве партнёра. Однако сделка всё же состоялась, и речь Ли Цяна сыграла важную роль в её осуществлении.
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