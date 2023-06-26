В художественном училище Дагестана опровергли пропаганду ЛГБТ выпускниками

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Выпускные квалификационные работы будущих дизайнеров в Дагестанском художественном училище им. М. А. Джемала восприняли как пропаганду ЛГБТ и насмешку над религией. Сотрудники образовательного учреждения, как сообщает Телеканал "360", защищали творчество своих студентов.

"Никакой пропаганды и не было и быть не могло. Мы, сами работники, там присутствовали, как на искусство на это смотрели. Сегодня с утра пришли все в ужасном состоянии", — поделилась одна из сотрудниц.

Тема не осталась незамеченной со стороны директора учебного заведения, народного художника Дагестана Мухтара Камбулатова. Он твёрдо заявил, что студенческий показ не подразумевал осквернение чьих-либо чувств.

"Творческие люди, они более свободные, но в любом случае контроль надо держать, безусловно. Думаю, что в дальнейшем такого не повторится. Просто был творческий подход и никакой пропаганды".

Однако, директор также пообещал проводить с молодежью соответствующие беседы, дабы избежать такого инцидента.