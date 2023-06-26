Bloomberg: Китай поддерживает Россию в её усилиях по защите "государственной стабильности"

Bloomberg TV сообщает, что Китай выразил поддержку усилиям Москвы по стабилизации ситуации в России. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил, что события, произошедшие 24 июня, являются внутренним делом России. Однако Китай не желает, чтобы внутри соседней страны была нестабильная обстановка.

В сложившейся ситуации, по словам корреспондента Bloomberg Джо Лю, существует много неопределенностей, и Пекин пока ещё решает, как лучше всего отреагировать на произошедшее. По мнению Джо Лю, поддержка России в условиях украинского конфликта вызывает негативную реакцию в Европе и США.

Корреспондент уверен, что лишь время покажет, какие последствия будут у событий 24 июня. Пекин, по словам Джо Лю, явно не заинтересован в нестабильной обстановке в России, особенно учитывая длинную сухопутную границу между двумя странами и тесное сотрудничество.