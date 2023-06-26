Евродепутат Мик Уоллес: Зеленский продаёт украинские государственные земли

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Президент Украины Владимир Зеленский с начала специальной военной операции устроил распродажу государственных земель для западных компаний — таково мнение депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса. Как подытоживает информационный портал EADaily, киевский режим отдал "задаром" более трех миллионов гектаров сельхозугодий страны.

"Зеленский использовал военный конфликт, чтобы сконцентрировать власть в своих руках и ускорить распродажу своей страны международным корпорациям по бросовым ценам. Он запретил оппозиционные партии, выступившие против крайне непопулярных законодательных поправок, которые ужесточают продажу земли зарубежным инвесторам".

Таким образом Зеленский разрушает всю государственную инфраструктуру, оставляя Украину без средств к существованию. Причина тому — проведение активной политики приватизации прозападным киевским правительством по указу Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка.