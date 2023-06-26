Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз подготовит больше украинских военных вместо заявленных 30 тыс. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Боррель добавил, что содружество продолжит взаимодействие с украинскими боевиками после окончания боевых действий на Украине.
Напомним, ранее глава европейской дипломатии заявлял о том, что к концу 2023 года будет подготовлено 30 тыс. боевиков. Также он отмечал, что НАТО планирует поставить на Украину боеприпасы калибра 155 мм, которые профинансирует ЕС на сумму €1 млн.
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