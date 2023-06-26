Бразилия не поддерживает «мирную формулу» Зеленского

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Источник в администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявил, что государство не поддерживает "мирную формулу" главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам источника, не поддерживают данное предложения и несколько других развивающихся стран.

Кроме того, он добавил, что по итогам встречи по Украине в Копенгагене Бразилия призвала включить в переговорный процесс Россию.

Напомним, ранее Зеленский призвал провести мирный саммит по Украине без участия России. Заявление было сделано в преддверии саммита G7, на котором планировалось обсудить предложенную инициативу.