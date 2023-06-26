В США считают, что НАТО втайне признаёт крах планов Вашингтона против России

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Бывший кандидат в вице-президенты США от партии "Зелёных" Аджаму Барака заявил, что лидеры стран НАТО втайне признают, что военные планы Вашингтона против России привели к катастрофе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Правозащитник отметил, что президент США Джо Байден лжёт или заблуждается, когда утверждает, что североатлантический альянс сплочён как никогда.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Конгресс США может быть расколот по вопросу поддержки киевского режима. Двухпартийный консенсус начинает слабеть на фоне провального контрнаступления ВСУ.