МИД: Запад взрастил режим неонацизма на Украине в качестве плацдарма против РФ

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Благодаря коллективному Западу Украина стала новой террористической ячейкой, следует из сегодняшнего заявления российского МИД.

На официальном портале внешнеполитического ведомства РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что Запад успешно взрастил в Киеве режим неонацизма, и страна была использована в итоге как плацдарм для борьбы с Кремлём.

В российском МИД также выразили мнение о том, что многие западные страны сегодня охотно жертвуют перспективами универсального взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах в угоду собственным колониальным амбициям.