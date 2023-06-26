Благодаря коллективному Западу Украина стала новой террористической ячейкой, следует из сегодняшнего заявления российского МИД.
На официальном портале внешнеполитического ведомства РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что Запад успешно взрастил в Киеве режим неонацизма, и страна была использована в итоге как плацдарм для борьбы с Кремлём.
В российском МИД также выразили мнение о том, что многие западные страны сегодня охотно жертвуют перспективами универсального взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах в угоду собственным колониальным амбициям.
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