Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет передавать киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Писториус подчеркнул, что данная позиция была заявлена ранее, и ФРГ по-прежнему её придерживается.

Напомним, ранее киевский режим запросил у Германии указанные ракеты, которые способны достигнуть Москвы. В Берлине убеждены, что атака территории России приведёт к неконтролируемой эскалации.