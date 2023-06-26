Появились новые детали трагедии на батискафе "Титан", который пропал в Атлантическом океане. Выяснилось, что вместо 19-летнего сына пакистанского предпринимателя Сулеймана Давуда в воде должна была оказаться его мама Кристин Давуд.
Она поделилась подробностями в беседе с журналистами BBC. Давуд после исчезновения батискафа потеряла ребёнка и супруга Шахзада Давуда. Он хотел, чтобы с ним отдыхала жена. Однако Кристин уступила место сыну.
"Сулейман очень хотел поехать. Он подчеркнул: "Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с "Титаником", — сообщила вдова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны