Мать погибшего на батискафе "Титан" 19-летнего парня должна была погружаться вместо него

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Появились новые детали трагедии на батискафе "Титан", который пропал в Атлантическом океане. Выяснилось, что вместо 19-летнего сына пакистанского предпринимателя Сулеймана Давуда в воде должна была оказаться его мама Кристин Давуд.

Фото: Dmitriy Puzyrev/Russian Look

Она поделилась подробностями в беседе с журналистами BBC. Давуд после исчезновения батискафа потеряла ребёнка и супруга Шахзада Давуда. Он хотел, чтобы с ним отдыхала жена. Однако Кристин уступила место сыну.

"Сулейман очень хотел поехать. Он подчеркнул: "Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с "Титаником", — сообщила вдова.