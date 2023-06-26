Лавров рассказал о том, как Лукашенко помог разрешить ситуацию с вооружённым мятежом

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о действиях президента Белоруссии Александра Лукашенко во время вооружённого мятежа. Об этом он сообщил в интервью RT.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Лукашенко сам выступил с предложением о посредничестве, о котором он сообщил своему коллеге Владимиру Путину.

Глава Белоруссии сделал это во время телефонного разговора, который произошёл в субботу, 24 июня. Путин поддержал предложение, что и привело к известным всем результатам.