Лавров: во время вооружённого мятежа Макрон увидел шанс на стратегическое поражение России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время вооружённого мятежа президент Франции Эммануэль Макрон увидел шанс на реализацию своих угроз о стратегическом поражении РФ. Об этом сообщает RT.

В этой связи, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что силовики уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в этой ситуации.

При этом дипломат подчеркнул, что многие его зарубежные коллеги выразили солидарность с правительством страны по поводу данного инцидента. Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях между Москвой и её друзьями.