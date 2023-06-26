Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время вооружённого мятежа президент Франции Эммануэль Макрон увидел шанс на реализацию своих угроз о стратегическом поражении РФ. Об этом сообщает RT.
В этой связи, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что силовики уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в этой ситуации.
При этом дипломат подчеркнул, что многие его зарубежные коллеги выразили солидарность с правительством страны по поводу данного инцидента. Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях между Москвой и её друзьями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны