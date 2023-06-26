На курортах Египта начали снимать сетки, установленные против акул

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В понедельник, 26 июня, на курортах Египта начали снимать ограничительные сетки, защищавшие туристов от потенциальных нападений акул. Об этом сообщает издание Al-masry al-youm.

Решение было принято на основании мнения учёных, утверждающих, что подобные сетки, наоборот, привлекают акул. Они обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Рыбы, в свою очередь, привлекают хищников.

Вместо сетей планируется установить наблюдательные вышки, а также подготовить специальные команды спасателей, которые будут дежурить на скоростных катерах.

Напомним, 8 июня, недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на гражданина России, который погиб.