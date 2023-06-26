Times: владелец пропавшего в Атлантике батискафа "хищно" искал известных клиентов для экспедиций

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Основатель OceanGate Стоктон Раш, который управлял пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан", уговаривал знаменитых людей присоединиться к экстремальным экспедициям. Об этом сообщает Times, ссылаясь на свой источник.

По информации газеты, владелец батискафа знал о недочётах судна, однако продолжал "хищно" искать новых клиентов для путешествий. Отмечается, что Раш намеревался увеличить прибыль от погружений к "Титанику".

"Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски… Это было действительно довольно хищно", — приводит издание комментарий Патрика Лахи, который руководит компанией по производству лодок Triton Submarines.

Как подчёркивается в статье, владелец батискафа убеждал клиентов, что применяет в своей работе инновационные технологии, которые ещё нельзя сертифицировать. При этом источник Times обратил внимание на "устаревшую, непредсказуемую и опасную" конструкцию корпуса подводного аппарата, вызывавшую тревогу у многих коллег Раша.

Ранее стало известно, что миллиардера Хэмиша Хардинга пытались отговорить от путешествия на батискафе, однако, несмотря на сомнения, он отправился к обломкам "Титаника".