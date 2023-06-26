Гражданина России депортировали с Бали за то, что он заключил фиктивный брак с целью постоянного проживания на территории Индонезии. Об этом сообщает Antara.
По версии индонезийской стороны, мужчина обманным путём получил визу. В заявлении он написал, что в Индонезии проживает его супруга, являющаяся гражданкой страны.
Было установлено, что россиянин никогда не жил по адресу, где прописана его «жена». Кроме того, он признался, что проживал на Бали в отеле в районе Куты.
Злоумышленник был задержан 22 июня сотрудниками иммиграционной службы и был депортирован в Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны