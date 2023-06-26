Гражданина России депортировали из Индонезии в связи с фиктивным браком

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Гражданина России депортировали с Бали за то, что он заключил фиктивный брак с целью постоянного проживания на территории Индонезии. Об этом сообщает Antara.

По версии индонезийской стороны, мужчина обманным путём получил визу. В заявлении он написал, что в Индонезии проживает его супруга, являющаяся гражданкой страны.

Было установлено, что россиянин никогда не жил по адресу, где прописана его «жена». Кроме того, он признался, что проживал на Бали в отеле в районе Куты.

Злоумышленник был задержан 22 июня сотрудниками иммиграционной службы и был депортирован в Россию.