Между премьер-министром Армении Николой Пашинян и президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошёл телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили сложившуюся ситуацию на Южном Кавказе. Об этом проинформировала пресс-служба армянского кабмина.
"Собеседники обсудили темы, касающиеся региональных событий, а также дальнейшего развития отношений между Арменией и Ираном"
Стоит сказать, что обе стороны также отметили важность поддержания постоянного контакта и совершения частых визитов как в Армению, так и в Иран. Это необходимо для формирования и укрепления двусторонних связей и взаимоотношений.
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