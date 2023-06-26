Пашинян и Раиси обсудили ситуацию на Южном Кавказе

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Между премьер-министром Армении Николой Пашинян и президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошёл телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили сложившуюся ситуацию на Южном Кавказе. Об этом проинформировала пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обсудили темы, касающиеся региональных событий, а также дальнейшего развития отношений между Арменией и Ираном"

Стоит сказать, что обе стороны также отметили важность поддержания постоянного контакта и совершения частых визитов как в Армению, так и в Иран. Это необходимо для формирования и укрепления двусторонних связей и взаимоотношений.