Президент Ирана Ибрахим Раиси поддержал российского лидера Владимира Путина и весь русский народ в связи с событиями, произошедшими 24 июня в Ростове-на-Дону. Слова поддержки были произнесены в ходе телефонного разговора двух руководителей.
"Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", — сообщают представители Кремля.
Отметим, что лидеры двух страны также обсудили вопросы международной повестки, в том числе:
Напомним, ранее иранская сторона от лица ее посла в России Казем Джалали заявила о скорейшем подписании договора о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
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