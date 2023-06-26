Легойда: вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры станет чудовищным актом

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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал возможный вывоз на Запад реликвий из Киево-Печерской лавры чудовищным актом. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Как отметил представитель РПЦ, сведения о планах вывоза реликвий из лавры носят скандальный характер. Данную информацию необходимо проверить.

Легойда подчеркнул, что сокровища лавры являются достоянием украинского народа и в целом мирового православия. Вывозить их куда-либо — это чудовищно.

Священнослужитель призвал киевский режим позволить верующим убедиться в том, что реликвии находятся в сохранности.